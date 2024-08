Tabellone WTA Cincinnati 2024: torna Jasmine Paolini ed è nel quarto di Iga Swiatek

Nella serata di ieri è stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati, che ritorna a vedere al via praticamente tutte le migliori del circuito femminile. Il tutto dopo una sorta di “pausa” a Toronto, dove la quota USA si sta facendo sentire eccome.

Torna Iga Swiatek: la numero 1 del mondo avrà un tabellone ricco di trappole, questa volta più reali rispetto al “suo” rosso perché sul veloce, pur essendo meritevole del numero 1 del mondo, ha più concorrenza rispetto a ciò che accade sul mattone tritato.

Potrebbe arrivare anche un quarto di finale con Jasmine Paolini, anche se nemmeno per l’italiana le cose sono tanto semplici, vista la potenziale presenza di Emma Navarro. Vero è che dell’USA va vista la condizione in uscita da Toronto, dov’è ancora in gioco a livello di semifinali.

Una sola presenza ulteriore per l’Italia, quella di Elisabetta Cocciaretto, che dopo un esordio con una qualificata è destinata a trovare la bielorussa Aryna Sabalenka al secondo turno: un confronto, dunque, dal pronostico molto chiuso. Tre le italiane costrette a passare dalle qualificazioni: Lucia Bronzetti sfiderà la canadese Marina Stakusic, Martina Trevisan un’alternate non ancora identificata, Sara Errani la cinese Yafan Wang.

TABELLONE WTA 1000 CINCINNATI 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Tomljanovic (AUS)-Qualificata

Qualificata-Noskova (CZE)

Mertens (BEL)-Kostyuk (UKR) [15]

Navarro (USA) [11]-M. Andreeva

Pliskova (CZE)-Tomova (BUL)

Potapova-Burel (FRA)

Bye-Paolini (ITA) [5]

Sabalenka [5]-Bye

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Svitolina (UKR)-Qualificata

Special Exempt-Azarenka [14]

Samsonova [15]-Xinyu Wang (CHN)

Boulter (GBR)-Linette (POL)

Qualificata-Andreescu (CAN) [WC]

Bye-Ostapenko (LAT) [8]

Pegula (USA) [6]-Bye

Muchova (CZE)-Yastremska (UKR)

Dolehide (USA) [WC]-Qualificata

Alexandrova-Kasatkina [9]

Vekic (CRO) [16]-Haddad Maia (BRA)

Shnaider-Zhang (CHN)

Fernandez (CAN)-Yuan (CHN)

Bye-Rybakina (KAZ) [4]

Zheng (CHN) [7]-Bye

Bouzkova (CZE)-Qualificata

Wozniacki (DEN) [WC]-Kalinina (UKR)

Pavlyuchenkova-Jabeur (TUN) [12]

Kalinskaya [13]-Siniakova (CZE)

Stearns (USA) [WC]-Badosa (ESP)

Qualificata-Putintseva (KAZ)

Bye-Gauff (USA) [2]