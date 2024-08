Superbike, Petrucci e Ducati precedono Razgatlıoğlu nella FP2 del GP Portimao

Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista beffano Toprak Razgatlıoğlu nella seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo, settima tappa del Mondiale Superbike 2024. Le Ducati del nostro connazionale e dello spagnolo, distanziati di soli 23 millesimi, hanno preceduto il turco di BMW leader del campionato, fermo a 0.102 dalla vetta.

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati 11) e lo svizzero Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 77) seguono nell’ordine davanti al britannico Jonathan Rea (Pata Promenton Yamaha 65), all’olandese Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60) ed all’americano Remy Gardner (Bonovo Action BMW 31).

L’inglese Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK 22) e Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Racing Ducati 21) chiudono la prima parte di una sessione particolarmente interessante, disputata nelle medesime condizioni in cui verranno disputate le due competizioni in programma questo weekend.

Sarà un fine settimana particolare per il Mondiale Superbike che avrà le due corse più lunghe nel tardo pomeriggio e non alle 14.00 come consuetudine. Ducati prova ad impensierire BMW e Toprak Razgatlıoğlu, indiscusso padrone della scena nelle ultime tre tappe disputate da giugno ad oggi.

CLASSIFICA FINALE FP2 GP PORTOGALLO 2024 SUPERBIKE

1 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’40.681 17 +0.313 +0.499 +0.607 1’41.411 309 1’40.681

2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’40.704 +0.023 13 PIT IN 312 312 1’40.704

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’40.783 +0.102 15 PIT IN 314 1’40.783

4 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’40.811 +0.130 15 +0.227 +0.439 +0.478 1’40.811 310 1’40.811

5 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’40.821 +0.140 21 +0.335 +0.609 +1.018 1’41.652 308 1’40.821

6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’40.936 +0.255 19 +0.168 +0.448 +1.046 1’42.230 310 1’40.936

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.995 +0.314 17 +0.207 +0.644 +0.941 1’41.554 311 1’40.995

8 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’41.070 +0.389 14 +0.249 +0.549 +0.743 1’41.359 308 1’41.070

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’41.073 +0.392 20 +0.324 +0.486 +0.676 1’41.292 309 1’41.073

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’41.099 +0.418 14 PIT IN 308 308 1’41.099

11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’41.112 +0.431 16 +0.174 +0.534 +0.789 1’41.384 310 1’41.112

12 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’41.119 +0.438 15 +0.209 +0.602 +4.041 1’45.996 309 1’41.119

13 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’41.268 +0.587 16 +0.261 +0.449 +0.610 1’41.268 307 1’41.268

14 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’41.391 +0.710 17 +0.437 +0.782 +1.103 1’41.928 305 1’41.391

15 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’41.407 +0.726 18 +0.388 +6.735 +8.703 1’49.445 307 1’41.407

16 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’41.424 +0.743 17 +0.344 +0.686 +0.826 1’41.424 304 1’41.424

17 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’41.438 +0.757 12 +0.549 +0.730 +0.982 1’41.580 304 1’41.438

18 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’41.644 +0.963 8 PIT IN 287 299 1’41.644