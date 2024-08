Superbike: Bulega si ferma a 35 millesimi da Razgatlioglu, che completa la tripletta anche a Portimao!

Ed è di nuovo tripletta per Toprak Razgatlioglu. Dopo aver fatto percorso netto a Misano, Donington e Most, il turco della BMW domina la scena anche nel Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, dopo aver vinto Gara-1 e Superpole Race, il portacolori della BMW fa sua anche Gara-2, ma, questa volta, non senza sofferenza.

Razgatlioglu, infatti, prima ha battagliato con Alvaro Bautista (poi caduto a pochi giri dalla conclusione) quindi ha lottato fino all’ultimo metro con Nicolò Bulega (Ducati) che si è fermato a soli 35 millesimi dal leader della classifica generale. Il podio è completato dal britannico Alex Lowes (Kawasaki) che chiude a distanza siderale (+6.2 secondi).

Quarto un ottimo Andrea Iannone (Ducati) a 9.7 dalla vetta, quinto Danilo Petrucci (Ducati) a 11.3, mentre è sesto il nordirlandese Jonathan Rea (Yamaha) a 11.4. Settimo l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 11.5, ottavo lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 16.2, quindi nono lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 16.9, mentre è decimo lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 16.9.

Chiude in 11a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 18.1, quindi 15° Axel Bassani (Kawasaki) a 20.9 davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 21.0. Alvaro Bautista (Ducati) dopo la caduta è tornato in azione, ma non è andato oltre la 19a posizione.

A questo punto la classifica generale della categoria dedicata alle moto derivate di serie vede al comando Toprak Razgatlioglu con 365 punti contro i 273 di Nicolò Bulega ed i 223 di Alvaro Bautista