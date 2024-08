Stefanos Tsitsipas amareggiato dopo l’eliminazione dagli US Open: “Non sono più quello che ero”

Una situazione complicata. Stefanos Tsitsipas sta vivendo una fase della propria carriera di down, quando ci si sarebbe aspettati da lui ben altro. Doppio finalista negli Slam, campione delle ATP Finals, numero 3 del mondo, tre volte campione del Masters 1000, il greco si è un po’ smarrito e il suo tennis ne sta risentendo. L’eliminazione al primo turno degli US Open 2024, per mano del greco Thanasi Kokkinakis, ha posto l’accento sulla situazione.

“In questo momento non sono per niente come il giocatore che ero prima“. Con queste parole ha iniziato il suo discorso Tsitsipas in conferenza stampa. “Ricordo quando ero più giovane giocavo con l’adrenalina in campo e sentivo che la mia vita dipendeva da ogni match. Quella sensazione è completamente svanita“, ha raccontato con amarezza l’ellenico.

Si pensava che la vittoria di quest’anno a Montecarlo potesse essere un nuovo inizio, ma il rendimento della stagione è stato altamente deficitario: “Non riesco più a concentrarmi come prima e sento il bisogno di avere quella fame che mi spingeva a dare il massimo. Sto cercando di rigenerare quelle sensazioni perché ero felice giocando a tennis quando le ho vissute“, le considerazioni del greco.

“È molto difficile per me trovare quel livello di costanza che mi permetta di vincere partite con continuità nei tornei più importanti. Sono molto lontano in questo momento. Devo trovare un modo per conquistare qualche vittoria, acquisire fiducia e avvicinarmi alla mia versione migliore“, ha concluso Tsitsipas.