Stati Uniti-Serbia oggi in tv, orario semifinale basket Olimpiadi 2024: programma, streaming, dove vederla

Il torneo di pallacanestro delle Olimpiadi è arrivato alle sue fasi conclusive. La giornata di oggi è dedicata alle semifinali del torneo maschile: alle 21.00 la Bercy Arena di Parigi ospiterà la partita tra Stati Uniti e Serbia, che spedirà una delle due squadre verso la finale dell’oro olimpico.

Le due squadre si erano ritrovate di fronte già nella fase a gironi: vittoria tranquilla per il Dream Team per 110-84, che ha allungato dopo un primo tempo combattuto grazie ad un 26-16 di parziale nel terzo quarto, con Kevin Durant e LeBron James a fare la parte dei leoni. Ma in una partita a eliminazione diretta cambia tutto, e Jokic e compagni saranno gasati a mille dopo la vittoria in rimonta sull’Australia.

Questa la programmazione della seconda semifinale del torneo olimpico che inizierà alle ore 21.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 Agosto

21.00 Stati Uniti-Serbia

PROGRAMMA BASKET PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.