Sonego-Kotov oggi, ATP Winston-Salem: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Sonego torna in campo quest’oggi per affrontare Pavel Kotov ai quarti di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem 2024, ultimo torneo di preparazione in vista degli US Open. L’azzurro si ritrova tra i migliori 8 del tabellone con una sola vittoria all’attivo, contro lo svizzero Dominic Stricker, avendo usufruito di un bye al primo turno e del forfait del cinese Shang agli ottavi.

Si profila dunque una buona opportunità per il torinese, protagonista di una stagione difficile e chiamato a salire di colpi nelle prossime settimane per provare a riportarsi a ridosso della top30. I precedenti sorridono però al russo, che si è imposto in due set sempre sul veloce sia a Stoccolma nel 2023 (6-4 7-5) che a Doha lo scorso 19 febbraio (6-2 7-5).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Kotov, quarto di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-KOTOV WINSTON-SALEM 2024

Giovedì 22 agosto

Ore 20.00 Lorenzo Sonego vs Pavel Kotov – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SONEGO-KOTOV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport.