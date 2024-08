Sollevamento pesi, Zhihui Hou si salva all’ultima alzata e regala alla Cina il secondo oro a Parigi 2024

Due su due. La Cina monopolizza come da pronostico la giornata inaugurale del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, dopo la netta vittoria di Fabin Li nella -61 kg maschile, può festeggiare anche la medaglia d’oro conquistata in extremis e col brivido dalla super favorita Zhihui Hou nella -49 kg femminile sulla pedana del Paris Expo Porte de Versailles.

Secondo titolo olimpico consecutivo tra i pesi leggeri per la 27enne asiatica, che bissa dunque il trionfo di Tokyo 2021 complicandosi però la vita e mettendoci una pezza solamente all’ultima alzata di slancio. Hou, in svantaggio di quattro lunghezze (89 a 93) dopo l’esercizio di strappo rispetto alla rumena Mihaela Valentina Cambei, è stata costretta a provare i 117 kg per effettuare il sorpasso e vincere la graduatoria assoluta.

Cambei, protagonista di una progressione impeccabile (sei alzate valide consecutive) e capace di sollevare 112 kg di slancio fissando l’asticella a quota 205 kg di totale per le avversarie, ha visto sfumare il sogno della medaglia più pregiata proprio nella terza e ultima prova di clean and jerk della cinese, che ha ottenuto i 117 kg necessari per imporsi nella classifica combinata per una sola lunghezza con 206 kg. Bronzo alla thailandese Surodchana Khambao con 200 kg (88+112).