Sollevamento pesi oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 8 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni all’Arena Parigi Sud, impianto che sta ospitando in questi giorni le gare di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Anche nel day-2 ci sarà un grandello di Italia, complice la presenza di Lucrezia Magistris, impegnata nella categoria -59 kg femminile.

Sarà una prova particolarmente importante per l’azzurra che, a partire dalle 15:00, coronerà il sogno di una vita partecipando ad una gara in cui non dovrà pensare ad altro che a sé stessa. Non ci sono infatti i presupposti per puntare ad una medaglia, fattore che spingerà la pesista a godersi il momento, con l’obiettivo di eseguire sei alzate valide tra strappo e slancio.

Alle 19:30 sarà invece la volta della categoria -73 kg maschile, dove assisteremo ad un probabile testa a testa tra l’indonesiano Rizki Juniansyah ed il cinese due volte campione olimpico Shi Zhiyong.

Le prove di sollevamento pesi a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 8 agosto

15.00 -59 kg femminile (in gara Lucrezia Magistris)

19.30 -73 kg maschile

SOLLEVAMENTO PESI PARIGI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.