Sollevamento pesi oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 7 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Finalmente si comincia. Oggi, mercoledì 7 agosto, si alzerà il sipario sull’Arena Parigi Sud, venue che ospiterà in questi giorni le gare di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà una day 1 particolarmente importante in ottica tricolore, in quanto esordirà in pedana il nostro Sergio Massidda, impegnato nella categoria -64 kg.

Una prova in cui l’azzurro può puntare ad una medaglia, soprattutto considerando l’andazzo degli ultimi tre anni dove, con una certa regolarità, il pesista sardo si è rivelato inferiore soltanto al fuoriclasse cinese Li Fabin, indiziato numero uno per il metallo più pregiato. Attenzione però anche ad altri concorrenti quotati, tra tutti lo statunitense Hampton Morris anche se potrebbe non mancare il solito atleta capace di compiere l’exploit proprio nel contesto che più conta. L’inizio della gara è fissato per le ore 15:00.

Alle 19:00 invece sarà la volta della categoria -49 kg femminile Dove i fari saranno puntati sulla cinese Zhihui You (prima nel ranking con 217 kg), sull’indiana Chanu Saikhom Mirabai e sulla thailandese Surodchana Khambao, senza dimenticare la statunitense Jourdan Elizabeth Delacruz e la rumena Mihavela-Valentina Cambei.

Le prove di sollevamento pesi a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 7 agosto

15.00 -61 kg maschile (in gara Sergio Massidda)

19.00 -49 kg femminile

