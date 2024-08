Sollevamento pesi oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 10 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Penultima giornata di competizioni oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 per ciò che concerne il sollevamento pesi. Con il meraviglioso bronzo di Antonino “Nino” Pizzolato l’Italia ha salutato la rassegna cinque cerchi e non sarà presente nelle restanti categoria ancora in programma.

Saranno tre le gare pianificate: alle 11:30 si svolgerà la prova della categoria -102 kg, dove le attenzioni saranno puntate sul primatista mondiale Liu Huanhua. Alle 16:00 sarà invece la volta della categoria -81 kg donne, con ai nastri di partenza la norvegese Koanda, l’egiziana Ahmed, l’ecuadoriana Dajomes Barrera e l’australiana Cikamatana.

Alle 19:30 saliranno invece i pedana gli atleti della +102 kg uomini, con il georgiano Lasha Talakhadze intenzionato a centrare il suo tris olimpico.

Le prove di sollevamento pesi a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

PROGRAMMA SOLLEVAMENTO PESI OGGI

Sabato 10 agosto

11:30 -102 kg Uomini

16:00 -81 kg Donne

19:30 +102 kg Uomini

SOLLEVAMENTO PESI PARIGI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.