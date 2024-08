Sollevamento pesi: Lucrezia Magistris undicesima alle Olimpiadi. Luo frantuma ogni record

Un debutto olimpico discreto per Lucrezia Magistris. L’azzurra ha infatti chiuso all’undicesimo posto la gara della categoria -59 kg, primo evento della seconda giornata del programma di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Prestazione di grande carattere quella dell’atleta lombarda, capace di trovare l’alzata valida dello slancio nel momento più delicato del suo percorso.

Ma andiamo con ordine. Magistris è partita leggermente contratta, sbagliando il primo tentativo di strappo, dove ha provato a sollevare 96 kg, misura poi portata egregiamente a casa nella seconda uscita. Alla terza e ultima chance di specialità la nativa di Pavia ha provato ad alzare 100 kg, non riuscendo però a terminare l’esecuzione.

Più complicato lo slancio, dove l’atleta ha provato in prima battuta l’alzata di 111 kg, vanificando il tentativo a causa della posizione non consona dei gomiti durante la spinta. Non è andato meglio però il sollevamento successivo, in cui ha aggiunto 1 kg al bilanciere procurandosi però solo un no lift. Spalle al muro l’azzurra ha cambiato passo, realizzando un’alzata valida che le ha permesso di terminare la rassegna a cinque cerchi con il totale di 208 kg.

Ai piani alti non ha tradito le aspettative la grande favorita del lotto, ovvero la cinese Shifang Luo, capace di polverizzare ogni record alzando 107 kg nello strappo (con un percorso netto cominciato con 101 kg e proseguito con 105 kg) e 143 kg nello slancio (alzato al secondo tentativo, dopo i 129 kg inaugurali e prima dell’unico errore arrivato con 137 kg) per 241 kg totali.

La superiorità nella prima parte di gara hanno invece premiato la canadese Maude Charron, medaglia d’argento facendo perno sui 106 kg dello strappo che, combinati ai 130 kg dello slancio, le hanno consentito di raggiungere 236 kg, una lunghezza in più rispetto alla taiwanese Hsing-Chun Kuo, sul gradino più basso del podio con 235 kg (105kg+130kg).

Nel tardo pomeriggio, alle ore 19:00, si svolgerà la prova dedicata alla categoria -73 kg maschile.