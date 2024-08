Softball: Porta Mortara sorride per la prima volta all’European Cup 2024

Il primo sorriso di Porta Mortara. La squadra piemontese ha vinto nella giornata odierna la disputa contro le Los Grizzlys de Grenoble in occasione del quarto turno dell’European Cup 2024 di softball, rassegna in fase di svolgimento in Italia, proprio tra le mura amiche di Novara.

Le padrone di casa, contrariamente a quanto successo nelle scorse partite, hanno mantenuto il ritmo alto per tutta la durata del match, dettando legge fin da subito marcando nell’inning inaugurale ben cinque sigilli, maturati grazie ad un singolo di Canzi, un doppio di Pinardi e un singolo di Nica.

Il margine si allarga nella seconda ripresa per merito di altri tre punti scaturiti da un singolo di D’Amico e da un fuoricampo di Pinardi. Le transalpine provano a riaprire i giochi al quarto inning mettendo a referto quattro sigilli, ma stavolta l’attacco delle novaresi non rimane a guardare, timbrando ancora due punti ed arrivando così quota 10. La ciliegina sulla torta la metterà quindi ancora Pinardi, grazie al doppio al centro del definitivo 4-11.

Domani, venerdì 23 agosto, Porta Mortara sfiderà le Amager Vikings e le Princ Zagreb