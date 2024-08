Softball: Porta Mortara cede il passo alle Princ Zagreb nel terzo giorno di European Cup

Rimane in coda alla classifica Porta Mortara, squadra di Novara impegnata questa settimana all‘European Cup, competizione internazionale di softball in scena questa settimana in Italia, precisamente tra le mura amiche della città piemontese. La compagine italiana infatti nella giornata odierna ha maturato la quarta sconfitta complessiva, arrendendosi al cospetto della Princ Zagreb per 14-1.

Un match molto difficile, complicatosi nuovamente dopo un inizio abbastanza equilibrato. A seguito di un inning inaugurale ad attacchi fermi, le croate marcano il primo punto al secondo, subendo poi il pareggio delle padrone di casa nel terzo, salvo poi avanzare di due unità nel quarto.

Dopo una quinta ripresa dai tratti interlocutori, Zagabria mette la quinta al sesto inning mettendo a referto quattro sigilli, scappando definitivamente all’ultimo atto timbrandone sette e confezionando complessivamente tredici valide contro le sette di Porta Mortara.

Domani, giovedì 22 agosto, le piemontesi sfideranno Los Grizzly de Grenoble e le Panthers Wroclaw.