Sofia Raffaeli strabiliante alle Olimpiadi! In testa a metà qualifica, Varfolomeev e le bulgare inseguono

Sofia Raffaeli sta regalando grandissime magie alle Olimpiadi di Parigi 2024, incantando il pubblico che ha gremito La Chapelle Arena e issandosi al comando della classifica generale a metà delle qualificazioni di ginnastica ritmica con il riscontro complessivo di 70.150. La 20enne marchigiana ha eseguito uno spettacolare esercizio con il cerchio (miglior punteggio del turno: complessivo 35.700, 19.200 per le difficoltà e 8.100 di esecuzione) e poi si è ben difesa con la palla (quinta in quell’attrezzo: totale di 34.450, caratterizzato da una nota di partenza di 18.200 e da un pannello E pari a 8.000).

La vice campionessa del mondo e d’Europa, al suo esordio ai Giochi, precede di misura la bulgara Boryana Kaleyn (69.950), una delle contendenti più accreditate per il podio. L’ucraina Taisiia Onofriichuk è eccellente terza (69.500), mentre sono più attardate le altre due fuoriclasse più accreditate per il podio: la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa del Mondo in carica, è stata impeccabile con la palla (36.450) ma ha poi commesso degli errori con il cerchio (32.500) ed è quarta con il totale di 68.950; la bulgara Stiliana Nikolova, Campionessa d’Europa, non ha trovato il grande acuto (33.900 con il cerchio e 34.700 con la palla) ed è quinta con il riscontro di 68.600.

Milena Baldassarri, alla sua seconda partecipazione alle Olimpiadi, occupa la decima posizione con il punteggio di 66.050 (33.300 con il cerchio e 32.750 con la palla). Si ritornerà in pedana alle ore 15.00 per gli esercizi con le clavette e con il nastro: al termine della sessione, attorno alle ore 18.00, le migliori dieci ginnaste si qualificheranno alla finale del concorso generale individuale in programma domani pomeriggio. Ricordiamo che le medaglie verranno assegnate esclusivamente nell’all-around, non sono in programma le finali di specialità come accade ai Mondiali e agli Europei.