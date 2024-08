Sky Sport-Supertennis: potrebbe esserci l’accordo nel simulcast degli US Open 2024

Ci sono novità relativamente alla trasmissione televisiva dei prossimi US Open di tennis. Secondo quanto riportato da Claudio Pazzotta, sempre piuttosto vicino agli ambienti della FITP, ci sarebbe un accordo tra Sky Sport e Supertennis per la copertura tv del prossimo Slam di New York in simulcast.

In cambio di questa concessione, il canale federale otterrebbe da Sky i diritti televisivi dell’intero circuito femminile WTA (forse non in esclusiva), oltre all’accesso all’archivio ATP. Questo scambio rappresenta un notevole arricchimento per l’offerta di Supertennis, che potrà così trasmettere in chiaro tutti i tornei delle donne.

Un venirsi incontro dopo una fase di tensione tra la FITP e la citata Sky, portando a un accordo che potrebbe soddisfare tutti i fruitori. Del resto, la diffusione del tennis, per quanto sta accadendo nell’ultimo periodo, è sempre più importante e questo eventuale riavvicinamento tra le parti potrebbe andare in questa direzione.

Non resta che attendere l’ufficialità del tutto prima dell’inizio del Major americano.