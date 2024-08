Skateboard, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari X agosto, tv, streaming, italiani in gara

Chiude in bellezza il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 dedicate allo skateboard. Oggi, mercoledì 7 agosto, si disputerà infatti una delle gare più spettacolari della rassegna a cinque cerchi, quella riservata alla categoria park maschile, unico segmento in cui saranno presenti anche due componenti della Nazionale italiana.

Ma chi rappresenterà la compagine azzurra? Ad incantare il numeroso pubblico che arriverà nel parco urbano sito a Place De La Concorde saranno Alessandro Mazzara e Alex Sorgente, skaters che cercheranno di conquistare un ambizioso quanto difficile piazzamento tra i primi otto. Un risultato potenzialmente dai contorni storici.

La concorrenza, infatti, sarà spietata.Tra i tanti conc0rrenti da tenere d’occhio spicca l’australiano Keegan Palmer (Oro a Tokyo 2020), il brasiliano Pedro Barros (argento a Tokyo 2020) e lo statunitense Gavin Bottger (oro ai Mondiali di Roma 2023. Da non sottovalutare tra gli altri inoltre Luigi Cini e Tate Carew (argento e bronzo ai Mondiali di Roma).

Le prove di skateboard a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

CALENDARIO SKATEBOARD OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Mercoledì 7 agosto

12.30 Park maschile, preliminari

17.30 park maschile, finale

SKATEBOARD PARIGI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.