Sinner trova Zverev a Cincinnati: scontro diretto per il n.1, ma dal 2020 non ha mai vinto

Non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella prima delle due semifinali del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, l’altoatesino (n.1 del mondo) dà la caccia alla sua prima Finale in questo torneo e sul suo cammino ci sarà un avversario da sempre ostico per lui. Se si valutano i precedenti, appare chiaro il motivo:

PRECEDENTI SINNER-ZVEREV

US Open 2023 (12)Alexander Zverev [GER] d. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Masters1000 Montecarlo 2022 (2)Alexander Zverev [GER] d. (9)Sinner 5-7 6-3 7-6(5)

US Open 2021 (4)Alexander Zverev [GER] d. (13)Sinner 6-4 6-4 7-6(7)

ATP Colonia 2020 (1)Alexander Zverev [GER] d. (WC)Sinner 7-6(3) 6-3

Roland Garros 2020 Sinner d. (6)Alexander Zverev [GER] 6-3 6-3 4-6 6-3

Zverev, infatti, è in vantaggio 4-1 nel computo dello storico e ha perso una sola volta contro l’altoatesino, ovvero negli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Dopo quell’incrocio, sono arrivate quattro vittorie in fila del teutonico, ultime delle quali la dolorosa sconfitta per Jannik negli ottavi di finale degli US Open dell’anno passato. Un match deciso al quinto set, tra quelli persi dal pusterese negli Slam nel parziale decisivo.

Scopriremo se Sinner sarà in grado di cambiare questa tendenza in una sfida che potrebbe essere un confronto anche per il n.1 del mondo. Zverev, infatti, potrebbe essere in grado di strappare il primato all’azzurro, qualora riuscisse a far propri sia il torneo di Cincinnati che gli US Open e il nostro portacolori dovesse fermarsi agli ottavi di finale a New York.

Una combinazione, come si può intuire, non semplice ma possibile. Di conseguenza, le motivazioni per il tennista tricolore non mancano.