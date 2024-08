Sinner-Tiafoe oggi, orario Finale ATP Cincinnati 2024: programma, tv, streaming

Oggi, non prima delle 18.00 locali (le 00.00 italiane di martedì 20 agosto), Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo per disputare per la prima volta in carriera la Finale del Masters1000 di Cincinnati. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto dopo oltre tre ore di gioco contro il tedesco Alexander Zverev e ha ottenuto l’accesso all’atto conclusivo.

Una partita molto intensa e in cui Sinner, pur non in perfette condizioni fisiche, è stato in grado di piegare la resistenza del teutonico che ha disputato una delle migliori partite del 2024. Sul cammino di Jannik ci sarà nell’atto conclusivo lo statunitense Frances Tiafoe, “sopravvissuto” al confronto con il danese Holger Rune, avendo la forza di cancellare delle palle match al suo avversario.

La Finale del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe si giocherà sul Center Court e sarà il terza e ultima sfida a partire dalle ore 17.00 italiane, ma inizierà comunque non prima delle ore 00.00 italiane di martedì 20 agosto. Ad aprire il programma saranno la Finale del doppio maschile e a seguire (non prima delle 21.00 italiane) la Finale del singolare femminile.

SINNER-TIAFOE OGGI FINALE ATP CINCINNATI 2024

CENTER COURT – Inizio dalle 17.00 italiane

1. M. McDonald/ A. Michelsen vs M. Arevalo/M. Pavic [4]

Non prima delle 21.00 italiane

A. Sabalenka [3] vs J. Pegula [6]

Non prima delle 00.00 italiane di martedì 20 agosto

J. Sinner [1] vs F. Tiafoe

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per il match di Sinner su OA Sport.