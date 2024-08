Sinner rassicura a metà: “Mi sento bene. Il fastidio all’anca c’é, ma rispetto alla primavera…”

Jannik Sinner ha analizzato in conferenza stampa quanto è accaduto nella semifinale del Masters1000 di Cincinnati contro il tedesco Alexander Zverev. Il successo dell’altoatesino con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4) ha regalato all’azzurro la soddisfazione della prima Finale in carriera in questo torneo e il valore dell’affermazione è particolare.

“Sono felice di essere in Finale. E’ stata una partita difficile contro Zverev e le motivazioni erano particolari perché contro di lui avevo vinto solo una volta e questo un po’ incide. Per cui sono soddisfatto“. Si è tanto parlato del suo status fisico e il n.1 del mondo ha chiarito la sua situazione, considerando la sofferenza manifestata al fianco destro. Inevitabilmente, il pensiero è andato all’anca.

“Fisicamente mi sento bene ed è stato importante fare partite qui prima degli US Open che sono l’obiettivo principale. A volte ho sentito un fastidio all’altezza dell’anca, ma è un qualcosa di diverso e di minor entità rispetto a quello che avevo avuto in primavera. Probabilmente, il fatto di essere stato fermo e aver affrontato con poco recupero questi tornei in successione si è fatto sentire. Dopo questo evento verificheremo di cosa si tratta esattamente, ma non sono preoccupato e l’obiettivo è sempre quello di essere al 100% della condizione a New York“, le parole di Sinner.

E sulla Finale contro l’americano Frances Tiafoe: “È un avversario complicato: serve bene e ha elevato il proprio tennis nell’ultimo mese. È un giocatore che si muove velocemente e quindi sarà una partita difficile“.