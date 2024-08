Sinner ai quarti a Cincinnati di sabato: programma insolito, la finale sarà infrasettimanale

Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev nei quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati, l’appuntamento è per questa sera sul cemento della località statunitense dove il tennista italiano cercherà di battere il russo per meritarsi l’accesso alle semifinali. Si tratta di un programma un po’ insolito, visto che i quarti di finale del torneo si disputano di sabato, mentre le semifinali sono in programma domenica e così la finale sarà in infrasettimanale, nello specifico nella giornata di lunedì 19 agosto.

Un programma atipico aveva già avuto luogo la scorsa settimana al Masters 1000 di Montreal: Sinner aveva giocato il quarto di finale proprio contro Rublev nella notte italiana tra sabato e domenica, dopo aver sconfitto il cileno Alejandro Tabilo poche ore prima. In quell’occasione l’azzurro ebbe dei problemi all’anca e si dovette arrendere in tre set contro il russo, che spera di battere questa sera nel suo primo match da 23enne (ha spento ieri le candeline, ma non è sceso in campo a causa del forfait dell’australiano Jordan Thompson).

Jannik Sinner è numero 1 del mondo con 8.960 punti e ha così un ampio margine nei confronti del serbo Novak Djokovic (7.460) dello spagnolo Carlos Alcaraz (7.360). L’azzurro potrebbe ulteriormente incrementare il proprio vantaggio: andrebbe a quota 9.160 con la semifinale, a 9.410 con la finale e a 9.760 vincendo il torneo.