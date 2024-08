Simone Roganti ci ha lasciato: aveva 21 anni, era nella Nazionale giovanile di ciclismo

Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Simone Roganti, giovane corridore della MG Kvis – Colors for Peace. Il ragazzo aveva compiuto 21 anni lo scorso 25 agosto. Ieri sera ci ha purtroppo lasciato: è stato colpito da un malore improvviso e il suo cuore si è spento attorno alle ore 22.30. La promessa del pedale italiano si trovava nella sua casa di Spoltore (in provincia di Pescara) insieme ai genitori, i quali hanno prontamente chiamato i soccorsi, purtroppo rivelatisi vani.

Simone Rogoanti faceva parte del giro della Nazionale Italiana giovanile e nel corso di questa stagione si era reso protagonista in più occasioni negli eventi riservati ai dilettanti: secondo nella classifica generale del Giro del Veneto, settimo ai Campionati Italiani Under 23, decimo al Giro della Valle d’Aosta indossando la maglia azzurra. Pochi giorni fa, proprio quando ha festeggiato il suo compleanno, era stato nono a Corsanico.

La sua famiglia è da sempre grande amante del ciclismo: il papà Fabiano vanta un passato da ciclista, al pari degli zii Fabrizio e Federico (il quale segue il Giro d’Italia per RCS Sport come motociclista di Radio Informazioni), mentre sua sorella Lucrezia aveva lasciato le due ruote per cimentarsi con la pallavolo. A tutta la famiglia di Simone vanno le sentite condoglianze da parte della redazione.