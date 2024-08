Scherma, Ungheria d’oro all’ultima stoccata nella spada maschile. Francia clamorosamente giù dal podio

Emozioni incredibili nelle finali della prova a squadre di spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Ungheria sale sul gradino più alto del podio grazie alla vittoria arriva nel minuto supplementare contro il Giappone (26-25), mentre il bronzo se lo prende clamorosamente la Cechia, che lascia la Francia senza una medaglia che sembrava abbastanza sicura.

Una finale tiratissima e molto tattica. Si arriva nell’ultimo assalto con l’Ungheria avanti 20-18 sul Giappone e con in pedana Gergely Siklosi e Koki Kano, rispettivamente il numero due del mondo ed il campione olimpico in carica. Un assalto pazzesco con Kano che riesce a pareggiare a 11 secondi dalla fine. Nel minuto supplementare, però, Siklosi trova una clamorosa stoccata che regala l’oro all’Ungheria e lascia l’argento al Giappone.

Incredibile anche la finale per il bronzo tra Cechia e Francia. Sembrava certa la vittoria transalpina, ma nell’ultimo assalto Jakub Jurka si trasforma ancora da eroe per i cechi e infligge un inaspettato 12-6 a Yannick Borel, portando la sua nazionale alla rimonta e alla vittoria per 43-41 nell’incredulità del Grand Palais.

Proprio Jurka era stato il giustiziere dell’Italia nei quarti di finale. Prima un super parziale a Vismara e poi l’ultimo assalto vinto contro Di Veroli, con gli azzurri che cedono 43-38. Alla fine il quartetto italiano ha concluso al quinto posto, battendo il Venezuela (45-34) ed il Kazakistan (45-36).