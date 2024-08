Scherma, i fiorettisti battono la Polonia con il fiatone e approdano in semifinale

L’Italia tira un sospiro di sollievo e si qualifica per le semifinali della prova a squadre di fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi ha sconfitto nei quarti di finale la Polonia per 45-39 al termine di un assalto decisamente più complicato del previsto.

Dopo una brutta partenza (8-12), gli azzurri hanno continuato a faticare, con la Polonia sempre avanti (18-20). La scossa viene data da Tommaso Marini, che infila un parziale importante contro Wojotkowiak e porta l’Italia sul +4 (25-21). Da quel momento gli azzurri sono riusciti sempre a mantenere il vantaggio, chiudendo alla fine sul 45-39.

In semifinale (ore 14.50) l’Italia affronterà in semifinale gli Stati Uniti in una sfida davvero complicatissima. La formazione americana è molto forte (Itkin, Massialas, Meinhardt, Chamley-Watson) e ha superato l’Egitto con il punteggio di 45-35.

Nella parte alta del tabellone entrambi i quarti di finale sono andati seguendo il pronostico. Infatti il Giappone ha superato nettamente il Canada per 45-26, mentre la Francia ha sconfitto la Cina per 45-35.