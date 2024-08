Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Washington: il vero balzo vincendo la prossima partita…

Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 500 di Washington: l’azzurro, numero 10 del seeding, guadagnando il pass per il penultimo atto ha portato a casa 200 punti per il ranking: il tennista italiano lunedì scorso si trovava in classifica a quota 1018, al 48° posto.

Lunedì prossimo, invece, Cobolli non conteggerà più il risultato ottenuto nel Challenger di Malaga 2023, nel quale incamerò 25 punti, torneo che diventerà il 20° dell’azzurro: si tratta di un guadagno netto di 175 lunghezze, che lo fa salire a quota 1193, portandolo al 42° posto virtuale.

Cobolli, già certo di ritoccare il proprio best ranking, in caso di raggiungimento della finale andrebbe invece a quota 1323, portandosi in 33ma posizione virtuale, infine il successo nel torneo spedirebbe l’azzurro a 1493 punti, al 29° posto virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 5 AGOSTO

Ranking lunedì 29 luglio: 1018, 48° posto.

Punti da scartare lunedì 5 agosto: 25 (Challenger Malaga 2023, che diventa il 20° torneo).

Punti da incamerare lunedì 5 agosto: quelli di Washington 2024 (al momento 200).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1193 punti, 42° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1323 punti, 33° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 1493 punti, 29° posto virtuale.