Quando torna in gara Luna Rossa? Inizia la Louis Vuitton Cup, c’è subito la rivincita con NZ: calendario prossime regate

Giovedì 29 agosto incomincerà la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque di Barcellona si incomincerà a fare tremendamente sul serio tra Luna Rossa, American Magic, INEOS Britannia, Alinghi, Orient Express: questi cinque equipaggi si fronteggeranno per due volte tra loro in occasione del doppio round robin e le prime quattro accederanno alle semifinali.

Ai round robin prenderà parte anche Team New Zealand: per la prima volta nella storia il Defender regaterà in maniera regolare anche in questa competizione, pur avendo già la certezza poter difendere il trofeo più antico del mondo nel testa a testa finale. Ogni vittoria che verrà conseguita durante la cosiddetta fase a gironi varrà un punto, ma soltanto tra i cinque Challenger: gli eventuali successi conseguiti contro i Kiwi non permetteranno di muovere la classifica.

Quando tornerà in gara Luna Rossa? Dopo aver perso contro New Zealand il match race finale delle regate preliminari, l’equipaggio italiano tornerà a essere protagonista proprio nella giornata di giovedì 29 agosto: ci sarà subito la rivincita contro New Zealand, sarà la seconda regata a partire dalle ore 14.00 (dunque attorno alle ore 14.50). L’occasione per marcare punti arriverà nella quarta regata (attorno alle ore 15.50) contro i francesi di Orient Express.

QUANDO TORNA IN GARA LUNA ROSSA? CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 29 agosto

Seconda regate dalle ore 14.00 (ore 14.50 circa) Luna Rossa vs Team New Zealand

Quarta regata dalle ore 14.00 (ore 15.50 circa) Orient Express vs Luna Rossa