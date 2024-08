Quando torna in campo Musetti? Forfait a Montreal, il calendario dei prossimi tornei

Lorenzo Musetti ha conquistato uno storico bronzo nel singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: uno dei traguardi più importanti e prestigiosi della sua giovane carriera battendo nella finale per il terzo posto un ottimo Felix Auger-Aliassime. Un successo che potrebbe porre il carrarino finalmente in una nuova dimensione e che potrebbe far fare un ulteriore salto di qualità dopo i miglioramenti mostrati nei mesi scorsi.

Questo traguardo infatti non è casuale, ma arriva nel bel mezzo di un’estate eccezionale, fatta di una semifinale a Stoccarda, una finale al Queen’s e una semifinale a Wimbledon sull’erba, la finale a Umago e questo bronzo raccolto alle Olimpiadi. Adesso il cemento americano che non comincerà la prossima settimana da Montreal, laddove ha dato forfait.

Musetti che tornerà in campo infatti a Cincinnati nella settimana dal 12 agosto, quando torneranno anche tutti i big che sono stati protagonisti in questi Giochi Olimpici di Parigi. Già dal torneo in Ohio potremo avere delle indicazioni sulla natura dei progressi dell’azzurro, se funzioneranno o meno anche sul cemento dopo aver mostrato grandi cose sulla terra e sull’erba.

Poi il giocatore toscano andrà allo US Open cercando di fare il meglio possibile: la testa di serie sarà buona, essendo attualmente numero 14 del mondo. Un buon sorteggio potrebbe regalare un gran risultato e allora anche discorsi ambiziosi per ranking e race non sarebbero più fuori luogo. Ma intanto Lorenzo si godrà al collo un pesantissimo bronzo.