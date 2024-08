Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Aragona, programmato per il weekend a cavallo dei mesi di agosto e settembre. Pertanto, ci sarà una domenica di pausa tra l’undicesimo e il dodicesimo appuntamento della stagione 2024.

È bene ricordare come l’evento faccia il proprio ritorno in calendario dopo un anno d’assenza. Difatti, a dispetto del contratto firmato tra gli organizzatori e Dorna, nel 2023 non si è corso nell’autodromo edificato nei pressi di Alcañiz. Una contumacia anomala, tornata a essere presenza in tempi molto celeri.

Si deve tornare al settembre 2022 per trovare l’ultima edizione disputata. All’epoca in MotoGP vinse Enea Bastianini (Ducati), mentre le classi formative premiarono Pedro Acosta (Moto2) e Izan Guevara (Moto3). Chi primeggerà nel 2024? Per scoprirlo, si può pianificare con calma il weekend del 30 agosto – 1 settembre, per seguire il GP d’Aragona in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP ARAGONA 2024

VENERDÌ 30 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 31 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 1 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ARAGONA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Aragona. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento aragonese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.