L’Italia vuole essere grande protagonista nella 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale si gioca grandi speranze nella staffetta veloce dopo l’apoteosi di tre anni fa a Tokyo, sperando di confermarsi sul podio a cinque cerchi in chiusura di un triennio condito dall’argento ai Mondiali 2023 e dall’oro agli Europei 2024.

Marcell Jacobs ha raccolto il quinto posto sui 100 metri, potrebbe essere affiancato da Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo come nell’ultima rassegna continentale, ma Fausto Desalu (mirabolante ai Giochi 2020) e Roberto Rigali (al lancio nella staffetta iridata) scalpitano e sperano di entrare nel quartetto.

L’appuntamento è per giovedì 8 agosto (ore 11.35) con le batterie della 4×100, mentre la finale andrà in scena venerdì 9 agosto alle ore 19.45 allo Stade de France. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della 4×100 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUANDO LA 4×100 ALLE OLIMPIADI

Giovedì 8 agosto

11.35 4×100, batterie

Venerdì 9 agosto

19.45 4×100, finale

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.