Quando corre Elia Viviani nell’omnium alle Olimpiadi: programma, orario, tv

Domani toccherà ad Elia Viviani. Il 35enne veneto va a caccia della terza medaglia consecutiva alle Olimpiadi. Dopo l’oro meraviglioso di Rio 2016 e il bronzo di carattere a Tokyo 2020, adesso il campione azzurro cercherà anche a Parigi 2024 di tornare nuovamente sul podio olimpico.

Servirà una prestazione perfetta da parte di Viviani in una gara durissima come l’omnium, che vedrà concentrare in una sola giornata ben quattro prove (Scratch Race, Tempo Race, Gara ad eliminazione, Corsa a punti). Ci sarà per l’Italia in corsa anche Simone Consonni.

Viviani dovrà stare molto attento a tanti corridori che troverà anche in strada. Fari puntati sul colombiano Fernando Gaviria, sull’australiano Sam Welsford, sul francese Benjamin Thomas e sul britannico Ethan Hayter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della gara dell’Omnium di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE ELIA VIVIANI OMNIUM OLIMPIADI

Giovedì 8 agosto

17.00: Scratch Race

17.38: Tempo Race

18.25: Gara ad eliminazione

19.27: Gara a punti

CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.