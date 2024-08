Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024: orari 8 agosto, italiani in gara, tv, medaglie in palio

Domani, mercoledì 7 agosto, andrà in scena il Giorno 13 delle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo i 197 ori distribuiti finora, si disputeranno altre 21 finali, e si assegneranno titoli in 10 sport differenti in questa nuova giornata dei Giochi.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 8 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile (Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci)

09.00 GOLF – Gara femminile, secondo giro (Alessandra Fanali)

09.00 TAEKWONDO – -68 kg maschili, turno di qualificazione

09.09 TAEKWONDO – -57 kg femminili, ottavi di finale

09.21 TAEKWONDO – -68 kg maschili, ottavi di finale

10.00 TUFFI – Trampolino da 3 metri individuale femminile, semifinale

10.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni (prima parte)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, semifinale lead (Camilla Moroni, Laura Rogora)

10.00 TENNISTAVOLO – Semifinale maschile

10.05 ATLETICA – Eptathlon, 100 ostacoli (GEREVINI)

10.25 ATLETICA – Lancio del peso femminile, qualificazioni

10.30 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, batterie

10.35 ATLETICA – 100 ostacoli, ripescaggi

11.00 PENTATHLON – Individuale maschile, ranking round scherma

11.00 LOTTA

-67 kg greco-romana, ripescaggi

-87 kg greco-romana, ripescaggi

-53 kg femminile, ripescaggi

-57 kg stile libero, ottavi e quarti

-86 kg stile libero, ottavi e quarti

-57 kg femminile, ottavi e quarti (Aurora Russo)

11.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in alto (GEREVINI)

11.10 ATLETICA – 4×100 femminile, batterie (ITALIA)

11.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, semifinali (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.35 ATLETICA – 4×100 maschile, batterie (ITALIA)

11.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, semifinali

11.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, semifinali

12.00 ATLETICA – 800 metri maschile, ripescaggi

12.13 VELA – Kite maschile, semifinali e finali

12.28 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, quarti di finale

12.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, quarti di finale

12.46 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, semifinali

12.50 LOTTA – Libera maschile 57 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera femminile 57 kg, quarti di finale

12.50 LOTTA – Libera maschile 86 kg, quarti di finale

12.55 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed maschile, finali

13.00 PALLANUOTO – Semifinale 5° posto femminile, Italia-Canada

13.13 VELA – Kite femminile, semifinali e finali

13.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, finale

13.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, finale

13.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, finale

14.00 HOCKEY PRATO – Finale per il bronzo maschile

14.30 PENTATHLON – Ranking round scherma femminile

14.30 TAEKWONDO – 68 kg maschile, ottavi di finale

14.35 PALLANUOTO – Semifinale femminile

14.40 TAEKWONDO – 57 kg femminile, quarti di finale

15.00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni (seconda parte)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile (Lucrezia Magistris)

15.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinale 1

15.00 TUFFI – 3 m maschile, finale

16.00 VOLLEY – Semifinale femminile

16.11 TAEKWONDO – 68 kg maschile, semifinali

16.24 TAEKWONDO – 57 kg femminile, semifinali

16.30 PALLAMANO – Semifinale femminile

17.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

17.00 CALCIO – Finale per il bronzo maschile

17.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Scratch

17.18 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, quarti di finale

17.30 BASKET – Semifinale maschile

17.38 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Tempo Race

18.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

18.01 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: gara-1

18.15 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, semifinali

18.15 LOTTA – Libera maschile 57 kg, semifinali

18.25 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, Elimination Race

18.35 LOTTA – Libera maschile 86 kg, semifinali

18.45 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: gara-2

18.55 LOTTA – Libera femminile 57 kg, semifinali

19.00 HOCKEY PRATO – Finale per l’oro maschile

19.11 CICLISMO SU PISTA – Keirin femminile, finale

19.18 CICLISMO SU PISTA – Sprint maschile, quarti di finale: eventuale decider

19.27 CICLISMO SU PISTA – Omnium maschile, corsa a punti

19.30 LOTTA – Greco-romana 67 kg, finale per il bronzo

19.30 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile

19.30 TAEKWONDO – 68 kg maschile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 1500 metri femminile, semifinali

19.35 ATLETICA – Eptathlon, getto del peso (GEREVINI)

19.35 PALLANUOTO – Semifinale femminile

19.40 TAEKWONDO – 57 kg femminile, ripescaggi

19.55 LOTTA – Greco-romana 67 kg, finale per l’oro

20.00 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale (Larissa Iapichino)

20.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinale 2

20.00 VOLLEY – Semifinale femminile, Turchia-Italia

20.05 LOTTA – Greco-romana 87 kg, finale per il bronzo

20.19 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per il bronzo 1

20.25 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, finale

20.30 ATLETICA – 200 metri maschile, finale

20.30 LOTTA – Greco-romana 87kg, finale per l’oro

20.35 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per il bronzo 1

20.50 LOTTA – Libera femminile 53 kg, finale per il bronzo

20.51 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per il bronzo 2

20.55 ATLETICA – Eptathlon, 200 metri (GEREVINI)

21.00 BASKET – Semifinale maschile

21.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

21.07 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per il bronzo 2

21.15 LOTTA – Libera femminile 53 kg, finale per l’oro

21.23 TAEKWONDO – 68 kg maschile, finale per l’oro

21.25 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, finale

21.30 BOXE – 57 kg maschile, semifinali

21.30 PALLAMANO – Semifinale femminile

21.39 TAEKWONDO – 57 kg femminile, finale per l’oro

21.45 ATLETICA – 110 ostacoli, finale

21.46 BOXE – 57 kg maschile, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile

22.02 BOXE – -57 kg femminili, semifinali

22.18 BOXE – -57 kg femminili, semifinali

22.34 BOXE – -51 kg maschili, finale

22.51 BOXE – -54 kg femminili, finale

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.