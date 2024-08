Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024: orari 10 agosto, italiani in gara, tv, medaglie in palio

Domani, sabato 10 agosto, andrà in scena il Giorno 15 delle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo i 277 ori distribuiti finora, si disputeranno altre 39 finali, e si assegneranno titoli in 21 sport differenti in questa nuova giornata dei Giochi.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 10 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona maschile (Yemaneberhan Crippa, Eyob Faniel, Daniele Meucci)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale femminile, quarto giro (Alessandra Fanali)

09.00 TAEKWONDO – +80 kg maschili, turno di qualificazione

09.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale 7° posto: Grecia-Canada

09.09 TAEKWONDO – +67 kg femminili, ottavi di finale

09.21 TAEKWONDO – +80 kg maschili, ottavi di finale

09.30 PENTATHLON – Individuale femminile, Semifinale A (Elena Micheli, Alice Sotero)

10.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, semifinale

10.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Danimarca-Svezia

10.00 TENNISTAVOLO – Torneo femminile a squadre, finale per il bronzo: Corea del Sud-Germania

10.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, finale Boulder

10.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, semifinali

10.35 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Stati Uniti-Paesi Bassi

11.00 BASKET – Torneo maschile, finale per il bronzo: Germania-Serbia

11.00 LOTTA

-74 kg stile libero, ripescaggi

-125 kg stile libero, ripescaggi

-62 kg femminile, ripescaggi

-65 kg stile libero, ottavi e quarti

-97 kg stile libero, ottavi e quarti

-76 kg femminile, ottavi e quarti

11.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, semifinali

11.30 SOLLEVAMENTO PESI – -102 kg maschili, finale

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, semifinali

12.35 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead femminile, finale Lead

12.40 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale C

12.50 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale B

13.00 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale A

13.00 VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Polonia

13.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale B

13.20 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale A

13.30 PENTATHLON – Individuale femminile, Semifinale B

13.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale B

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale A

14.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, finale (Italia)

14.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale 5° posto: Ungheria-Italia

14.30 TAEKWONDO – +67 kg femminili, quarti di finale

14.40 TAEKWONDO – +80 kg maschili, quarti di finale

15.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, finale

15.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per l’oro: Norvegia-Francia

15.00 TENNISTAVOLO – Torneo femminile a squadre, finale per l’oro: Cina-Giappone

15.35 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale per l’oro: Australia-Spagna

16.00 BREAK DANCE – B-Boys, round robin

16.00 SOLLEVAMENTO PESI – -81 kg femminili, finale

16.21 TAEKWONDO – +67 kg femminili, semifinali

16.36 TAEKWONDO – +80 kg maschili, semifinali

17.00 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, ottavi di finale

17.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Brasile-Stati Uniti

17.15 VOLLEY – Torneo femminile, finale per il bronzo: Brasile-Turchia

17.19 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, 1° turno

17.30 PENTATHLON – Individuale maschile, finale

17.50 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, ripescaggi ottavi di finale

17.59 CICLISMO SU PISTA – Madison maschile (Italia)

18.15 LOTTA

-65 kg stile libero, semifinali

-97 kg stile libero, semifinali

-76 kg femminile, semifinali

-74 kg stile libero, finali per il bronzo e finale per l’oro

-125 kg stile libero, finali per il bronzo e finale per l’oro

-62 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro

19.00 ATLETICA – Salto in alto maschile, finale (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

19.05 ATLETICA – 800 maschili, finale

19.07 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, quarti di finale

19.21 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, ripescaggi

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duo, routine libera (Linda Cerruti / Lucrezia Ruggiero)

19.30 ATLETICA – Lancio del giavellotto femminile, finale

19.30 TAEKWONDO – +80 kg maschili, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 100 ostacoli, finale

19.35 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale 7° posto

19.40 TAEKWONDO – +67 kg femminili, ripescaggi

19.50 ATLETICA – 5000 maschili, finale

20.00 BREAK DANCE – B-Boys, quarti di finale

20.15 ATLETICA – 1500 femminili, finale

20.19 TAEKWONDO – +80 kg maschili, finali per il bronzo

20.30 SOLLEVAMENTO PESI – +102 kg maschili, finale

20.34 TAEKWONDO – +67 kg femminili, finali per il bronzo

20.47 BREAK DANCE – B-Boys, semifinali

21.00 ATLETICA – Staffetta 4×400 maschile, finale

21.00 BEACH VOLLEY – Torneo maschile, finale per il bronzo

21.14 ATLETICA – Staffetta 4×400 femminile, finale

21.19 BREAK DANCE – B-Boys, finale per il bronzo

21.19 TAEKWONDO – +80 kg maschili, finale per l’oro

21.29 BREAK DANCE – B-Boys, finale per l’oro

21.30 BASKET – Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Stati Uniti

21.30 BOXE – -57 kg femminili, finale

21.37 TAEKWONDO – +67 kg femminili, finale per l’oro

21.47 BOXE – -57 kg maschili, finale

22.30 BEACH VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro

22.34 BOXE – -75 kg femminili, finale

22.51 BOXE – +92 kg maschili, finale

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.