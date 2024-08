Pentathlon, Cicinelli e Malan in finale alle Olimpiadi: “Emozione unica, ma non vogliamo fermarci”

Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia del pentathlon moderno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il comparto maschile ha centrato il risultato che sognava, ovvero portare sia Matteo Cicinelli (Carabinieri) sia Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) alla finale che si disputerà nella serata odierna (inizio ore 17.30) con 18 atleti al via. Gli azzurri partiranno dal punteggio del Ranking Round di scherma con, rispettivamente, 220 e 215 punti.

Ai giardini dello Château De Versailles, gli azzurri hanno disputato qualifiche di alto profilo. Nella semifinale A, infatti, Matteo Cicinelli ha chiuso al quarto posto con 1508 punti, mentre nella semifinale B, Giorgio Malan ha terminato con il terzo punteggio a 1511.

Le dichiarazioni di Matteo Cicinelli rilasciate al termine della gara a FIPM: “L’impressione migliore di oggi è stata l’equitazione, entrare nello stadio del pentathlon pieno, con tante persone che fanno il tifo, è un’emozione unica, commovente, qualcosa che sogni da quando sei bambino ed è davvero indescrivibile“.

Le parole di Giorgio Malan: “Sono le mie prime Olimpiadi e sono davvero super felice di essere in finale. Oggi stavo bene, ma non al mio massimo, domani in finale farò del mio meglio. Nel nuoto penso di poter fare un secondo più veloce e nel tiro posso fare meglio. Qui è tutto così bello, la folla, la mia famiglia, i miei amici, sono tutti qui. È importante per me, un sogno che si realizza. Spero di godermi la gara domani e di dare il massimo“.