Paolini-Andreeva oggi in tv, WTA Cincinnati 2024: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 16 agosto, Jasmine Paolini affronterà negli ottavi di finale del WTA1000 di Cincinnati la russa Mirra Andreeva. Una partita dal sapore di rivincita, visto quanto è accaduto nell’edizione 2024 del Roland Garros. Le due, infatti, si incontrarono in semifinale e vi fu una netta affermazione della toscana in due set.

Paolini ha iniziato bene il proprio percorso battendo nella nottata italiana la russa Anastasia Potapova, con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Un’affermazione nella quale l’azzurra ha fatto vedere i miglioramenti di gioco e mentali degli ultimi mesi, che le hanno permesso di arrivare in due Finali Slam e di conquistare insieme a Sara Errani l’oro olimpico a Parigi.

Non sarà comunque un confronto facile contro Andreeva, giovanissima e dotata di un grande talento. Vedremo Jasmine come riuscirà a interpretare il match, in considerazione anche della superficie molto veloce. Il cemento dell’Ohio, infatti, è decisamente rapido e trovare continuità al servizio sarà determinante.

La sfida degli ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Mirra Andreeva nel WTA1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Sky Sport. La programmazione prevede Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), dalle 17.00 alle 20.45 e dalle 23.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-ANDREEVA OGGI IN TV WTA CINCINNATI 2024

Venerdì 16 agosto

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Liudmila Samsonova vs [LL] Elina Avanesyan ARM

2. [WC] Caroline Wozniacki DEN vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 18:30)

3. Mirra Andreeva vs [5] Jasmine Paolini ITA

4. Paula Badosa ESP vs Yulia Putintseva KAZ (non prima ore: 20:30)

5. [4] Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs [OSE] Linda Noskova CZE / Diana Shnaider

