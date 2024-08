Pallanuoto, Parigi 2024: dopo una super partita la Grecia batte il Settebello, azzurri probabilmente terzi nel girone

Erano stati perfetti fino ad ora, con quattro partite in altrettante uscite. Ora si ferma il cammino del Settebello: gli azzurri infatti escono sconfitti nella quinta ed ultima partita dei gironi alle Olimpiadi di Parigi, al termine di un incontro spettacolare, dal livello di un testa a testa della fase finale, la Grecia si impone per 9-8.

La banda di Sandro Campagna passa in un attimo dalla prima alla probabile terza piazza nel raggruppamento (bisogna aspettare Croazia-Stati Uniti, dal risultato scontato). Da attendere anche i risultati dell’altro girone, ma, al momento, l’avversaria nei quarti di finale sarebbe l’Australia.

Doppio botta e risposta nella prima parte dell’incontro con Condemi ed Echenique a rispondere alla Grecia che prova a passare al comando dell’incontro. Lorenzo Bruni si scatena nel secondo quarto e trova due reti, a segno anche Condemi per gli azzurri, ma gli ellenici sono devastanti e vanno sul +1 a metà gara. Le difese sono superiori nel terzo quarto, ma Bruni riporta in superiorità gli azzurri sul 6-6. Ultimo quarto ricco di emozioni: la Grecia per tre volte allunga, Condemi e Iocchi Gratti per due volte pareggiano, poi l’Italia ha più volte in mano la palla del definitivo pari, ma non riesce a concretizzare.

Grecia-Italia 9-8

Grecia: Zerdevas , Genidounias 1, Skoumpakis , Kalogeropoulos 1, Fountoulis 2, Papanastasiou 1, Gkillas , Argyropoulos Kanakakis 4, Papanikolaou , Kakaris , Nikolaidis , Vlachopoulos , Tzortzatos . All. Vlachos

Italia: Del Lungo , Di Fulvio , Velotto , Gianazza , Fondelli , Condemi 3, Renzuto Iodice , Echenique 1, Presciutti , Bruni 3, Di Somma , Iocchi Gratta 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Zwart (NED), Zhang (CHN)

Note

Parziali: 2-2 4-3 0-1 3-2