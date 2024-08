Pallanuoto: che sorpresa a Parigi, il bronzo va agli Stati Uniti che superano ai rigori l’Ungheria

Un torneo di pallanuoto maschile ricco di polemiche e di sorprese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale per la medaglia di bronzo arriva un podio clamoroso per gli Stati Uniti, che non trovavano la top-3 tra gli uomini da Pechino 2008.

Una partita eccezionale quella giocata dalla compagine statunitense contro l’Ungheria, che partiva nettamente favorita in questa sfida per il podio. I rigori, che hanno favorito i magiari nella sfida con l’Italia, questa volta li tradiscono.

Statunitensi che sono stati per lunghi tratti avanti durante il match con un super Ben Hallock da centroboa (i tifosi della Pro Recco lo conoscono molto bene). Fanno fatica invece Varga e Zalanki che sbattono contro la difesa statunitense, riuscendo però a rimontare sul finale.

Si va ai rigori e non è Vogel il protagonista: Weinberg si scatena, l’Ungheria ne sbaglia tre e crolla.