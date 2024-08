Pallamano, Francia eliminata ai quarti alle Olimpiadi! Sfuma uno dei loro ori più ‘sicuri’

La Francia è una potenza assoluta nella pallamano maschile: ha trionfato alle Olimpiadi per tre volte (Pechino 2008, Londra 2012, Tokyo 2020) e ha sempre disputato la finale nelle ultime quattro edizioni dei Giochi (a Rio 2016 venne sconfitta dalla Danimarca). I Galletti si sono laureati Campioni del Mondo per ben sei volte (l’ultima nel 2017, lo scorso anno persero la finale ancora contro la Danimarca) e pochi mesi fa sono saliti sul gradino più alto degli Europei per la quarta volta nella storia.

Insomma, una Nazionale di riferimento a livello globale in questo sport di squadra e che partiva con tutti i favori del pronostico alle Olimpiadi di Parigi 2024, sognando di conquistare la medaglia d’oro di fronte al proprio pubblico. Il cammino era stato balbettante nella fase a gironi: due sconfitte in avvio contro Norvegia e Danimarca, poi il pareggio contro l’Egitto prima dei successi su Ungheria e Argentina che sono valsi il quarto posto nel gruppo B e la possibilità di proseguire la propria avventura.

Il quarto di finale contro la Germania si prospettava decisamente ostico, ma i padroni di casa erano ormai a un passo dalla vittoria quando Dika Mem segnava la rete del 29-27 a 55” dal termine. A tredici secondi dal fischio finale, però, sale in cattedra Renars Uscins, che diventerà poi il protagonista assoluto del pomeriggio: trasforma il rigore del 28-29, poi ruba la palla a Dika Mem a due secondi dalla conclusione e segna il gol del pareggio (29-29).

Si va ai supplementari: dieci minuti estremamente combattuti e il 34-34 siglato da Nedim Remili sembra indirizzare verso i rigori, invece è sempre Uscins a inventarsi un micidiale mancino a quattro secondi dal termine e a trovare il gol della vittoria dalla lunga distanza. La Francia perde quello che era uno dei suoi ori più attesi in queste Olimpiadi, mentre la Germania prosegue il proprio cammino e si regala la semifinale contro la Spagna.