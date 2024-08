Pagelle Vuelta a España 2024: McNulty cronoman di qualità, ottima prova di Affini

PAGELLE PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Brandon McNulty, voto 10: non era il favorito numero uno, ma il campione nazionale statunitense con quella di oggi fa quattro successi in stagione a cronometro, uno dei migliori della specialità in circolazione. Media devastante nel percorso portoghese completamente pianeggiante. Meritata la Maglia Rossa di leader della classifica generale.

Mathias Vacek, voto 8: lui è invece una vera e propria sorpresa. Estate ricca di buone prestazioni per il ceco che sfiora il colpaccio (soli due secondi a dividerlo dalla vittoria più bella della carriera). Classe 2002, giovanissimo, esploderà.

Wout van Aert, voto 7: terzo, come era successo alle Olimpiadi di Parigi. Questa volta però partiva favorito e non è riuscito a trovare la vittoria il fenomeno belga. Già domani potrebbe essere l’occasione giusta, per provare anche a cogliere la Maglia Rossa.

Edoardo Affini, voto 7,5: queste cronometro sono ideali per le caratteristiche del corridore della Visma | Lease a Bike e riesce a dimostrarlo con una bellissima quinta piazza, a 8” dal vincitore. Piazzamento di lusso.

Primoz Roglic, voto 7: nonostante le sfortune dell’ultimo periodo lo sloveno mette già le cose in chiaro, è lui il favorito di questo Grande Giro ed è già davanti tra i big in classifica generale. Ottavo nella cronometro d’apertura.

Joao Almeida, voto 7: sarà lui il capitano della UAE Emirates? Comincia l’avventura nel suo Portogallo con un’ottima cronometro e soli 3” persi da Roglic.

Antonio Tiberi, voto 7: le cronometro sono la sua specialità e lo fa capire, con un’ottima prova, a soli 10” da Roglic. L’obiettivo è la top-5 in classifica generale.