Pagelle Vuelta a España 2024: Groves devastante in volata, van Aert si consola in rosso

PAGELLE SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Kaden Groves, voto 10: alla Vuelta è qualcosa di devastante. Quinta vittoria in carriera in tre partecipazioni per il velocista australiano. L’Alpecin-Deceuninck lo supporta al meglio, lui finalizza nel migliore dei modi battendo nettamente Wout van Aert nel testa a testa.

Wout van Aert, voto 8: Edoardo Affini lo aveva lanciato nel migliore dei modi nello sprint, ma negli ultimi 200 metri il belga non è riuscito a tenere il passo di uno scatenato Groves. Ennesimo piazzamento sul podio senza vittoria, può consolarsi però con la Maglia Rossa che arriva grazie agli abbuoni.

Corbin Strong, voto 7,5: volata di rimonta per il corridore della Israel – Premier Tech che trova un podio che fa ben sperare in vista delle prossime giornate.

Lennert Van Eetvelt, voto 7: dovrebbe essere uno scalatore, ma oggi conquista una gran quinta piazza il giovane corridore della Lotto Dstny. La condizione sembra eccellente.

Aleksandr Vlasov, voto 6,5: si lancia in volata e chiude ottavo. Sarà lui la carta a sorpresa della Red Bull – BORA – hansgrohe?

Filippo Baroncini, voto 7: piccoli segnali di rinascita per l’azzurro che nelle ultime stagioni è spesso stato in difficoltà. Prima top-10 in un Grande Giro.