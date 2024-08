Pagelle Italia-Spagna 11-13 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024: le azzurre ci provano, ma la Spagna è devastante

PAGELLE ITALIA-SPAGNA 11-13 OLIMPIADI PARIGI 2024

Condorelli, senza voto.

Tabani, voto 5,5: soli nove minuti in acqua per l’azzurra che fa una fatica enorme contro le attaccanti iberiche.

Galardi, voto 6,5: Silipo la mette in acqua per soli 5′, lei però si fa valere siglando una rete importantissima per tenere in corsa le azzurre.

Avegno, voto 5,5: tanta tanta fatica in fase difensiva per l’atleta tricolore.

Giustini, voto 6: molto meglio rispetto alle passate uscite, sigla anche una rete in superiorità.

Bettini, voto 6,5: una doppietta, con una percentuale però bassa al tiro. È una delle più servite in occasioni offensive, ma va a corrente alternata.

Picozzi, voto 7: una buonissima partita per la romana, che va a segno due volte e si disimpegna bene anche in zona difensiva.

Bianconi, voto 7: nei momenti più importanti del match, la veterana azzurra si fa sempre sentire. Due le sue reti oggi.

Palmieri, voto 5,5: con la Grecia era stata devastante, oggi invece fa una fatica assurda.

Marletta, voto 7,5: è la migliore in fase offensiva, come sovente accade. Sono tre le reti per lei.

Cocchiere, voto 5,5: gioca più di Palmieri, guadagna espulsioni, ma non riesce a sbloccarsi.

Viacava, voto 5,5: contro le spagnole è veramente difficile disimpegnarsi. Grande difficoltà per la numero 12 azzurra.

Banchelli, voto 7,5: altra gran partita da parte del portiere azzurro. In tantissimi momenti è lei a tenere in piedi la baracca.