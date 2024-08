Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 10 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (10 AGOSTO)

GINNASTICA RITMICA

Ore 14.00: finale concorso generale a squadre

Le Farfalle hanno ben impressionato nelle qualificazioni, collocandosi in seconda posizione alle spalle della Bulgaria. Attenzione ad Israele, Cina ed Ucraina per un posto sul podio, ma spaventa anche la Francia: sappiamo che le squadre di casa…Dalla finale sono rimaste escluse a sorpresa due compagni da medaglia come Spagna e Brasile.

Percentuali di medaglia

Italia 70%

CICLISMO SU PISTA

Ore 17.59: madison uomini

Francamente le speranze di Elia Viviani e Simone Consonni sono ridotte al lumicino. Ci sono almeno cinque coppie superiori agli azzurri, e non di poco. Solo uno sviluppo tattico particolare della gara potrebbe accendere la fiammella della speranza per un podio. Ad ogni modo, dopo quanto accaduto con Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, non possiamo escludere un nuovo colpo a sorpresa.

Percentuali di medaglia

Elia Viviani/Simone Consonni 5%

ATLETICA

Ore 19.00: finale salto in alto uomini

Se Gianmarco Tamberi fosse quello degli Europei, sarebbe il naturale favorito: nessuno ha ancora saltato 2,37 metri come l’azzurro in questa stagione. Il problema è che il marchigiano ha vissuto un ultimo mese traumatico: prima un infortunio al bicipite femorale, poi l’infezione provocata da un sospetto calcolo renale che gli ha portato la febbre a quasi 39°, con conseguente rinvio della partenza per Parigi. Se dovesse vincere, oggettivamente, sarebbe un vero miracolo. In queste condizioni, già vederlo a medaglia sarebbe un risultato strabiliante. Non sembra al meglio il fuoriclasse qatarino Mutaz Essa Barshim, ma può sempre lasciare il segno. Potrebbe essere la grande occasione del neozelandese Hamish Kerr e del coreano Sanghyeok Woo.

Percentuali di medaglia

Gianmarco Tamberi 50%

PENTATHLON

Ore 17.30: finale maschile

Matteo Cicinelli e Giorgio Malan partiranno rispettivamente dall’11° e 13° posto dopo il ranking round di scherma. La medaglia è difficile, ma non impossibile. Cruciale sarà scavallare lo scoglio dell’equitazione: a quel punto gli azzurri potrebbero recuperare nel nuoto, per poi giocarsi il tutto per tutto nel laser-run.

Percentuali di medaglia

Matteo Malan 20%

Matteo Cicinelli 15%