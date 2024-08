Olimpiadi Parigi 2024, Italia quinta nella classifica a punti! Francia sul podio

L’Italia ha conquistato quaranta medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi. Il Bel Paese ha eguagliato il record di allori conseguito a Tokyo 2020, ma ha aumentato di due unità il numero di titoli a cinque cerchi e ha chiuso al nono posto nel medagliere davanti alla Germania (fatto che non accadeva da 64 anni). Una prestazione coriacea da parte degli azzurri, testimoniata anche dai 20 quarti posti (nessuno come il Bel Paese) e da una serie di prestazioni brillanti, soprattutto da parte degli outsider.

La qualità del movimento sportivo di un Paese non deve essere misurata soltanto in base alle medaglie, ma occorerebbe osservare anche altri parametri. Quello che prende in considerazione i cosiddetti finalisti, ovvero i migliori otto atleti in ciascuna disciplina, è da sempre una cartina di tornasole e risponde maggiormente alla caratura tecnica di una Nazione. D’altronde si potrebbe anche generare il paradosso di una compagine che vince un solo oro e che nel medagliere resta davanti a una realtà che festeggia trenta argenti.

Come funziona la classifica a punti? Ai primi classificati vengono assegnati otto punti, ai secondi ne vengono dati sette, al terzo sei e così a scalare fino al punto conferito all’ottavo. L’Italia è eccellente quinta nella classifica a punti che somma i piazzamenti tra i migliori otto ottenuti nei vari sport, curata per l’occasione da Simone Valtieri. Un totale di 546,5 punti in cui spiccano i 63 del nuoto, i 65 dell’atletica, i 36 della ginnastica artistica, i 34 della vela, i 26 del ciclismo su pista, i 26 del tiro a volo e i 23,5 del judo.

L’Italia precede in questo modo Australia (532,5), Giappone (515), Olanda (379,5) e Corea del Sud (319,5) che erano invece hanno chiuso davanti all’Italia nel medagliere. La Germania resta indietro con 479,5 punti, mentre gli USA si confermano in prima posizione come nel medagliere classico: 1.175 punti contro gli 837,5 della Cina, mentre la Francia è eccellente terza con 687 appena davanti alla Gran Bretagna (672).