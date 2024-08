Olimpiadi Parigi 2024, il bilancio di Giovanni Malagò: “Italia protagonista nello scenario dello sport mondiale”

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono appena concluse ed è già tempo di bilanci ed analisi: il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato in conferenza stampa a Casa Italia, sottolineando i numeri della spedizione azzurra: 40 podi per il nono posto nel medagliere, con dodici ori e tredici argenti.

Il bilancio del numero uno dello sport italiano: “Abbiamo vinto 40 medaglie come a Tokyo. Era il nostro obiettivo e l’avevo dichiarato: ci siamo riusciti anche con una precisa, analitica situazione che ha caratterizzato in qualità il numero delle medaglie: due ori e tre argenti in più, oltre alla conferma di un ruolo da protagonisti nello scenario dello sport mondiale“.

Non tutti i favoriti hanno rispettato i pronostici, ma diversi outsider sono andati a medaglia: “Conoscevo benissimo le nostre possibilità di medaglia: quando ne hai così tante, molte le perdi per strada anche in modo rocambolesco, ma hai la possibilità di vincere in diverse discipline. C’è stata inoltre qualche polemica come in ogni Olimpiade, ma è stata una grande edizione sotto tanti punti di vista“.

Malagò sottolinea la qualità espressa nel complesso dagli azzurri: “Siamo passati da 67 a 79 atleti in finale, nei primi 8 posti. Abbiamo vinto la stranissima classifica dei quarti posti, sono stati 20: stiamo pensando al modo giusto per celebrare questi piazzamenti, senza dimenticare che chi arriva quarto entra nel club olimpico. E non dimentichiamo i 27 quinti posti: questo fa capire quanto sia stata qualitativa questa spedizione“.

L’Italia è salita sul podio in tante discipline, mostrando di essere competitiva su molti fronti: “Complessivamente i medagliati sono 80: una cosa di cui sono molto, molto orgoglioso, anche perché siamo un Paese chiaramente multidisciplinare, forse come nessuno al mondo. Quando il nostro medagliere era meno ricco, alcune discipline incidevano molto: penso per esempio alla scherma e al tiro, mentre oggi 20 sport sono andati a medaglia“.