Olimpiadi Parigi 2024: 12 ori per l’Italia. Solo in 5 edizioni si era fatto meglio

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si inseriscono al sesto posto della graduatoria delle edizioni dei Giochi più prolifiche per l’Italia in quanto a numero di ori: si era fatto meglio dei 12 titoli conquistati in Francia nell’edizione da record assoluto di 14 ori fatto segnare a Los Angeles 1984.

In altre quattro occasioni, invece, si era arrivati a quota 13: ad Anversa 1920, a Roma 1960, ad Atlanta 1996, ed a Sydney 2000, mentre era già accaduto che l’Italia si fermasse a quota 12, ancora a Los Angeles, ma nell’edizione del 1932. Tra quattro anni i Giochi si terranno ancora in quella sede…

LE EDIZIONI DEI GIOCHI CON PIU’ ORI PER L’ITALIA

Los Angeles 1984: 14 ori

Anversa 1920: 13 ori

Roma 1960: 13 ori

Atlanta 1996: 13 ori

Sydney 2000: 13 ori

Parigi 2024: 12 ori

Los Angeles 1932: 12 ori

I 12 ORI DELL’ITALIA A PARIGI 2024

Giovanni De Gennaro (Canoa slalom, K1 maschile)

Alice D’Amato (Ginnastica artistica, trave)

Alice Bellandi (Judo, -78 kg femminili)

Chiara Consonni / Vittoria Guazzini (Ciclismo su pista, madison femminile)

Diana Bacosi / Gabriele Rossetti (Tiro a volo, skeet a coppie miste)

Marta Maggetti (Vela, iQFOiL femminile)

Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Alessia Orro, Myriam Sylla, Ilaria Spirito (Volley, torneo femminile)

Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100 metri rana maschili)

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria (Scherma, spada femminile a squadre)

Ruggero Tita / Caterina Banti (Vela, Nacra 17)

Sara Errani / Jasmine Paolini (Tennis, doppio femminile)

Thomas Ceccon (Nuoto, 100 metri dorso maschili)