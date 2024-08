Olimpiadi finite? Da domani è già Los Angeles su OA Sport. I Giochi durano 4 anni

Questa sera calerà il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024, con la fiamma che verrà spenta ed il simbolico passaggio di testimone a Los Angeles 2028. Un velo di malinconia ci accompagna sempre al termine di ogni edizione dei Giochi: dopo una tale abbuffata di eventi e di sport, il giorno dopo dà una sensazione di vuoto, come se mancasse qualcosa.

In queste settimane chiunque ha parlato di Olimpiadi, anche testate che notoriamente si occupano di tutt’altro. Da domani, per loro, si tornerà alla normalità: calcio a raffica, tra colpi di mercato e l’imminente inizio della Serie A, e chi si ricorderà più di pentathlon, tiro a segno e badminton? Olimpiazzurra, poi diventata OA Sport, vanta invece una normalità completamente diversa. Per noi è normale trattare ed offrirvi un racconto dettagliato di tutte le discipline ogni giorno, perché la nostra filosofia non è mai cambiata: “Tutti gli sport hanno la stessa dignità“. Molti, diciamo pure la stragrande maggioranza, si ricordano dell’esistenza di certi sport solo ogni 4 anni. Su OA Sport le Olimpiadi invece durano 4 anni interi, senza sosta.

Da domani inizia dunque la lunga rincorsa a Los Angeles 2028, dove peraltro saranno presenti alcuni nuovi sport di cui vi porteremo alla scoperta come lacrosse e flag football. Analizzeremo cosa ha funzionato e quali aspetti migliorare per l’Italia nelle singole discipline. Ci proietteremo nel futuro, rivelandovi gli astri nascenti già in rampa di lancio e che potranno farci vivere nuovi sogni anche in California. Ci attende peraltro un mese di agosto molto ricco con la Vuelta, le Paralimpiadi e, soprattutto, la Louis Vuitton Cup di vela con Luna Rossa.

Se le Olimpiadi vi mancano già, non vi resta che rimanere insieme ad OA Sport: da noi la sacra fiamma resta sempre ben viva. E forse i Giochi di Los Angeles 2028 vi sembreranno più vicini.