Olanda-Cina oggi in tv, finale hockey prato femminile Olimpiadi 2024: orario, programma, tv, streaming

Da una parte una squadra che vuole conquistare il quinto titolo olimpico, nonché il secondo consecutivo. Dall’altra invece una compagine che invece lo vuole ottenere per la prima volta nella sua storia. Oggi, venerdì 9 agosto, si gioca alle 20:00 Olanda-Cina, finale del torneo femminile di hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una sfida dal grande fascino: il team orange infatti sta dimostrando con i fatti di essere, senza ombra di dubbio quello più competitivo del lotto. Ma le asiatiche, che a Pechino 2008 sfiorarono l’oro perdendo all’ultimo atto proprio proprio contro l’Olanda, nel corso della rassegna a cinque cerchi hanno dimostrato una grande continuità, fattore che renderà la sfida divertente e poco prevedibile. Chi la spunterà?

Il torneo olimpico di hockey su prato sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito il programma completo.

PARIGI 2024: CALENDARIO PARIGI 2024 HOCKEY PRATO OGGI

Torneo femminile, Finale 9 agosto

Ore 20:00 Olanda-Cina

TORNEO OLIMPICO HOCKEY PRATO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.