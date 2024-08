Nuoto, trio azzurro in Finale nel day-3: Gilli, Palazzo e Procida centrano l’obiettivo

Sono andate in archivio le batterie della terza giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi due giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 11, con la seguente distribuzione: 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi.

Nella mattinata francese tutti i rappresentanti del Bel Paese impegnati nelle heat hanno ottenuto il pass per l’atto conclusivo di questa sera. Nei 100 dorso donne S8 Xenia Francesca Palazzo ha siglato il sesto tempo nell’overall (1:20.91). La migliore è stata la britannica Alice Tai (1:14.26). Da capire se e quanto si sia risparmiata l’azzurra nella gestione della propria batteria.

Nei 400 stile libero donne S13 Carlotta Gilli, oro nei 100 farfalla e bronzo nei 100 dorso S13, si è riproposta quest’oggi e ha siglato il secondo tempo nel computo complessivo di 4:43.84. Nettamente davanti a tutti la statunitense Olivia Chambers (4:33.28), favorita per la conquista dell’oro.

A chiusura del cerchio, Angela Procida ha stampato il terzo tempo della mattinata transalpina di 1:08.79 nei 50 dorso S2, preceduta dalla rappresentante di Singapore, Yip Pin Xiu (1:05.46), e dalla messicana Haidee Viviana Aceves Perez (1:08.75). L’azzurra questa sera andrà per una medaglia.