Nuoto, sei azzurri nelle Finali individuali del day-2 alle Paralimpiadi. Attesa per Bocciardo e Raimondi

Sono andate in archivio le batterie della seconda giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da un day-1 spaventoso, fatto di otto medaglie (2 ori, 2 argenti e 4 bronzi). Sono arrivati in questa sessione sei pass per le Finali individuali e uno con la staffetta 4×50 stile libero mixed 20 punti.

Nei 100 stile libero uomini S5 Francesco Bocciardo è tornato in azione, dopo lo storico oro nei 200 sl. Ci riproverà l’azzurro, anche se nelle due vasche sarà complicato imporsi. Bocciardo ha ottenuto il terzo tempo di ingresso in 1:12.27 nell’overall, comandata da Kirill Pulver (1:10.53). Nella medesima distanza, Monica Boggioni, ieri bronzo nelle quattro vasche, si è riproposta con il terzo tempo di 1:23.46. Nettamente davanti a tutte la britannica Tully Kerney (1:17.75). Vedremo se nell’atto conclusivo questa tendenza si confermerà.

In Finale con il quinto e settimo crono Luigi Beggiatto (1:24.11) e Federico Cristiani (1:25.11) nei 100 stile libero S4, mentre niente qualificazione nei 400 stile libero donne S11 per Martina Rabbiolini (5:50.35). Nei 100 rana S9 uomini Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti proveranno a giocarsi qualcosa di importante: Raimondi ha ottenuto il quarto tempo di 1:08.64, mentre Menciotti il settimo in 1:10.42. Overall comandata da Artem Isaev (1:07.48).

Non è riuscito ad approdare in Finale nei 100 rana uomini SB8 l’esperto Federico Morlacchi, mentre nella staffetta 4×50 mista citata gli azzurri sono entrati con il quinto tempo di 2:39.69. La migliore formazione è stata quella americana in 2:23.01.