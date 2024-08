Nuoto, Sara Franceschi esclusa dalle semifinali dei 200 misti alle Olimpiadi

Nemmeno i 200 misti arridono a Sara Franceschi. Così come nei 400, l’azzurra non centra la semifinale nelle quattro vasche alle Olimpiadi di Parigi, dovendosi accontentare del diciottesimo posto complessivo nelle batterie. Un piazzamento che le potrebbe valere il ripescaggio da riserva in caso di forfait di due atlete, eventualità che appare quasi impossibile

Primi 100 metri che per Sara non regalano gioie, stazionando prima in settima piazza dopo i la prima vasca a farfalla e poi sesta dopo la seconda a dorso. La aiuta la frazione a rana, in cui riesce a rimontare un’altra posizione, mentre nella parte a stile libero riesce anche a portarsi a casa un’altra posizione, chiudendo in 2’12”88, stesso crono della britannica Freya Colbert.

Non bastano però per l’accesso alle semifinali: l’ultima batteria è difatti parecchio rapida, trascinata dalla statunitense Alex Walsh in 2’10”48 e con altre cinque atlete a riuscire a mettere il muso avanti all’azzurro, che dunque è titolare del diciottesimo tempo complessivo.

Miglior crono di giornata per la canadese Summer McIntosh, a caccia del terzo oro dei suoi giochi dopo il successo nei 400 misti e nei 200 farfalla. Nono tempo invece per l’australiana Kaylee McKeown, che attenta al successo.