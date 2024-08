Nuoto, Leonardo Deplano felice: “Prestazione bellissima”. E Zazzeri fa il tifo: “Un artista”

Uno su due per l’Italia in finale dei 50 stile libero. Leonardo Deplano ottiene la qualificazione alla finale più breve del nuoto alle Olimpiadi di Parigi grazie ad una batteria da applausi e facendo segnare il suo personale in 21”50 con il terzo crono assoluto. Nulla da fare invece per Lorenzo Zazzeri, autore di una prova anonima e titolare del dodicesimo tempo in 21”83.

“Ero in acqua molto bene, una prestazione bellissima – afferma Deplano – ho cercato di stare molto alto e disteso con le braccia sia in partenza che in nuotata. Alla fine è venuto fuori un gran tempo, domani sarò nelle corsie centrali e avrò gli occhi puntati su di me. Non lo avrei mai immaginato, trovarsi in questa posizione è un sogno, voglio solo dare il meglio. Dovrò essere prontissimo“.

Ovviamente Zazzeri è più deluso della propria prova, ma in maniera lucida cerca di capire cosa non abbia funzionato: “Ero un po’ più sporco in nuotata rispetto a stamattina, probabilmente non avevo smaltito le scorie della batteria, mi sentivo più rigido. In ogni caso ci sarebbe voluto il mio tempo della mattina per raggiungere la finale, non sarebbe stato facile. Ringrazio i miei genitori, è per loro che sono qui“.

Ma, smaltita la tristezza, Lorenzo ora fa il tifo per Deplano: “Se farà lo stesso tempo di quest’oggi potrà giocarsi qualcosa di davvero importante. Lui è un artista, non si sa quello che può inventarsi nella finale di domani“.