Niente finale per la 4×100 mista mista italiana alle Olimpiadi. Nella piscina della Defense Arena Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini non sono riusciti a strappare la qualificazione, con il loro 3’45”80 che vale soltanto l’undicesimo tempo.

Forse una batteria sottovalutata, in cui si sarebbe potuto puntare a schierare immediatamente Thomas Ceccon. Ma invece si è optato a buttare in acqua Lamberti nel dorso, che dopo i primi 50 metri promettenti viene ripreso dagli avversari fino al sesto posto nei primi 100 metri.

Il fresco campione olimpico Martinenghi fa il suo a rana, riportandoci al secondo posto, ma sia Cocconcelli e Morini non riescono a tenere oltre la quinta piazza, arrivando lontano dalle avversarie, facendosi rimontare da Australia, Paesi Bassi e Canada.

Quello che sembrava praticamente segnato, ha la sua ufficialità nella seconda batteria. Stati Uniti che segnano il miglior tempo in 3’40”98, con addirittura in altre cinque che fanno meglio degli azzurri, che rimarranno dunque a guardare. USA avanti a tutti avanti all’Australia e alla Cina, sembrano loro le tre accreditate per le medaglie.